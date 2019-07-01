Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM

Правила в лесопользовании в Бурятии сегодня задают китайцы, приспособившиеся к российским законам и коррупции. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» советник главы Бурятии Алексея Цыденова, экономист Алдар Бадмаев.

Алдар Бадмаев «А наши заготовители играют по этим правилам, продавая лес за бесценок, платя взятки, скрывая налоги за фирмами-однодневками и без них. Отсюда и минимальная маржа и отсутствие средств на оборудование и спроса на глубокую переработку. Это все логично, потому, что нелегальные китайцы-перекупщики нашего леса отказываются покупать что-то иное. Тот же наш купленный здесь задарма брусок они затем сшивают в Манчжурии и продают как клееный брус по гигантской цене».

По его словам, на территории Китая вдоль границы с Россией стоят сотни лесных бирж и заводов по переработке леса.

«А эти заводы, раз уж на то пошло, должны находиться хотя бы у нас, на нашей территории, создавая наши рабочие места, платя здесь налоги и создавая тем самым материальную основу для воспроизводства леса», — пишет он.

Однако зная все это, как заметил экономист, никто ничего не делал раньше. Приход же китайской компании «МТК-Дженькей», намеренной строить лесоперерабатывающее предприятие в Бурятии, по его мнению, должен поменять правила игры.

Как ранее сообщил Алексей Цыденов, компания должна инвестировать около 700 млн рублей в создание в Бурятии лесоперерабатывающего комплекса для того, чтобы получить доступ в леса. Кроме того, подписанное с ней инвестиционное соглашение предусматривает стопроцентное лесовосстановление, легальное трудоустройство местных жителей.

Подробнее: Китайскую компанию пустят в леса Бурятии за 700 млн рублей

Алдар Бадмаев отметил, что выйти из тупика, в котором находится лесная отрасль сегодня и сохранить лес невозможно, просто запретив работать той или иной компании.

«Выход заключается в смене модели лесопользования. В уходе от нелегальной лесозаготовки, от коррупционных схем, от «крыш» в сторону прозрачных, обоснованных и необходимых для нормального лесовосставления рубок», — написал он, отметив впрочем, что возвращения структур, подобных тресту «Забайкаллес», никогда не будет.

По его мнению, более важное значение имеет то, по каким правилам работает компания, а не её национальная принадлежность. Напомним, как сообщало ИА REGNUMодним из главных поводов для недовольства граждан приходом «МТК-Дженькей» стало китайское происхождение его руководителей.

В сети ранее появилась петиция с требованием предотвратить вырубку леса в лесничествах Хоринского района. По мнению автора обращения, эти планы противоречат программе охраны и защиты Байкала, поскольку уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде.

Читайте также:

В Бурятии создали петицию против заготовки леса китайской компанией

Во всем виноваты китайцы, или Кто вырубает бурятскую тайгу