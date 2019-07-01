Москва, , 09:45 — REGNUM

Сегодня, 1 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание с членами правительства РФ о ситуации в стране с бедностью населения и с реальными доходами граждан, сообщается на сайте правительства.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники совещания обсудят, как достигнуть устойчивого роста реальных доходов жителей России, увеличить уровень пенсионного обеспечения выше инфляции.

Кроме того, члены правительства рассмотрят вопрос о снижении уровня бедности в стране.

На совещании выступят главы Мифина, Минэкономразвития, Минтруда и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе «Познер» на «Первом канале» назвал бедность «позором».

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