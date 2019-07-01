Вена, , 09:43 — REGNUM

Наиболее приемлемая стоимость нефти превышает $70 за баррель. Об этом заявил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан в преддверии заседания министров стран ОПЕК, которое состоится 1 июля.

«Цена 70 плюс», — ответил министр на вопрос о наиболее приемлемой цене на нефть.

1 и 2 июля в Вене состоится встреча представителей стран ОПЕК+, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении соглашения по добыче нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, продление сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти на полгода поддержали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что договоренности Москвы с Саудовской Аравией и ОПЕК о добыче нефти сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке.

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