Вена, 1 июля 2019, 09:43 — REGNUM
Наиболее приемлемая стоимость нефти превышает $70 за баррель. Об этом заявил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан в преддверии заседания министров стран ОПЕК, которое состоится 1 июля.
«Цена 70 плюс», — ответил министр на вопрос о наиболее приемлемой цене на нефть.
1 и 2 июля в Вене состоится встреча представителей стран ОПЕК+, на которой будет рассмотрен вопрос о продлении соглашения по добыче нефти.
Как сообщало ИА REGNUM, продление сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти на полгода поддержали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что договоренности Москвы с Саудовской Аравией и ОПЕК о добыче нефти сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке.
Казахстан и Ирак поддержали продление сделки ОПЕК+ на полгода