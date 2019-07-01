Сосан, Южная Корея, , 09:00 — REGNUM

В южнокорейском городе Сосан провинции Чхунчхон-Намдо выпустили в море 53 тыс. особей трепанга. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, выпуск морских огурцов состоялся 27 июня недалеко от острова Удо.

Известно, что трепанги, которых в Южной Корее называют «морским женьшенем», являются одним из 10 ведущих продуктов, экспортируемые в Китай.

Как предполагают в администрации города Сосан, выпущенные в этом году трепанги через два-три года вырастут до 200 гр и станут основным источником дохода местных рыбаков.

«Как сообщили специалисты, морская среда вблизи острова Удо прекрасно подойдет для выращивания морских огурцов. Мы надеемся, что трепанги хорошо приживутся и поспособствуют увеличению как дохода рыбаков, так и рыбных ресурсов», — сообщили заинтересованные лица.