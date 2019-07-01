Сеул, , 08:37 — REGNUM

Южнокорейская машиностроительная компания Samsung Heavy Industries получила заказ от европейский судовладельцев на строительство специального судна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта оценивается в 134 млрд вон (~$120 млн). По предварительным данным, судно будет доставлено судовладельцам в марте 2022 года.

На сегодняшний день южнокорейская компания Samsung Heavy Industries получила заказы на строительство 14 судов на общую сумму $3,2 млрд. Среди них 10 перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ), 2 нефтяных танкеров, судно специального назначения и плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти.

Известно, что совокупная сумма заказов на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Clarkson Research, 10 из 24 перевозчиков сжиженного природного газа в мире, заказанных в первой половине 2019 года, принадлежит южнокорейской компании Samsung Heavy Industries.