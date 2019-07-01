Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM

Задолженность по потребительским кредитам уязвимых категорий граждан Казахстана планируется погасить до 1 сентября 2019 года. Об этом говорится в проекте правил использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан Казахстана, сообщает 1 июля издание Informburo.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе отмечается, что кредитное бюро должно предоставить министерству труда и социальной защиты населения республики список на оплату до 31 июля 2019 года. Список также получат АО «Фонд проблемных кредитов», банки и микрофинансовые организации Казахстана.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана перечислит средства для погашения кредитов в АО «Фонд проблемных кредитов» до 15 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане составят список лиц для списания потребительских кредитов