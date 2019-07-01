Чебоксары, , 08:13 — REGNUM

Разбирательства вокруг провала со строительством «Центра ядерной медицины» в Чувашии, который планировали ввести в ноябре 2018 года, завершились в Арбитражном суде республики. При иску Республиканского онкологического диспансера на сумму почти 149,3 млн рублей суд вынес решение о взыскании более 153 млн рублей с поставщика оборудования — общества «Юсар+» (г. Москва), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Поставленное им оборудование, оплаченное из республиканского бюджета, не было принято заказчиком, так как не прошло в установленном порядке государственную регистрацию.

Скандал разразился в связи с поставкой комплекса медицинского оборудования в модульном исполнении для «Центра ядерной медицины» в Чувашии, который республика решила возводить за республиканский счёт, хотя в соседней Ульяновской области (в Димитровграде) возводится Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии. Центр ядерной медицины в Чебоксарах планировали открыть в ноябре 2018 года, но подвёл поставщик: закупка была пресечена прокуратурой в 2018 году, так как поставленное оборудование не прошло государственную регистрацию в установленном порядке в Росздравнадзоре.

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Согласно документу, при общей цене договора в 695 984 258 рублей 34 копейки компания «Юсар+» получила из республиканского бюджета авансовый платеж в размере 208 795 277 рублей 50 копеек, однако из-за неисполнения обязательств в декабре 2018 года договор был расторгнут. Из полученного аванса поставщик вернул 64 540 730 рублей 26 копеек, оставшаяся сумма в размере 144 254 547 рублей 24 копейки «до настоящего времени не возвращена», говорится в документе.

В связи с этим, заказчик в лице Республиканского клинического онкологического диспансера обратился с иском в суд о взыскании в общей сложности 149 268 020,04 рублей, в том числе 144 254 547 рублей 24 копеек авансового платежа, 1 010 769 рублей 88 копеек процентов за пользование чужими средствами и 4 002 702 рублей 92 копеек процентов на сумму авансового платежа. Суд отмечает, что ответчик явку своего представителя не обеспечил, а в «отзыве просит в иске в части взыскания процентов по денежному обязательству и процентов за пользование чужими денежными средствами отказать со ссылкой на недобросовестность истца».

26 июня суд удовлетворил требование о взыскании основного долга. При этом суд пришёл к выводу, что срок уплаты процентов сторонами не согласован.

«Истец просит взыскать проценты по денежному обязательству по день погашения долга. Проверив представленный истцом расчет, суд признаёт его обоснованным. На день вынесения решения сумма процентов по денежному обязательству за период с 19.12.2018 по 25.06.2019 составляет 5 923 462 руб. 10 коп.

В части дальнейшего взыскания процентов до момента исполнения денежного обязательства требование истца удовлетворению не подлежит, поскольку, не являясь мерой ответственности, проценты по денежному обязательству не могут быть взысканы на будущее время, так как основания для возникновения обязанности по их уплате в будущий период еще не возникли», — установил суд.

В результате Арбитражный суд Чувашии вынес решение о взыскании с акционерного общества «Юсар+» в пользу Республиканского клинического онкологического диспансера в целом 153 078 909,01 рублей, в том числе 144 254 547 рублей 24 копейки долга, 2 900 899 рублей 67 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами (за период с 23 марта 2019 года по 25 июня 2019 года), 5 923 462 рублей 10 копеек процентов по денежному обязательству за период с 19 декабря 2018 года по 25 июня 2019 года. Кроме того, в ответчика взыскано 200 000 рублей государственной пошлины в федеральный бюджет.

В остальной части в иске отказано. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на расторжение договора в декабре 2018 года, истец обратился в суд только в апреле 2019 года. Иск был принят в производство 24 апреля. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к участию в качестве третьего лица привлечено министерство здравоохранения Чувашии.