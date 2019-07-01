Чебоксары, 1 июля 2019, 08:13 — REGNUM
Разбирательства вокруг провала со строительством «Центра ядерной медицины» в Чувашии, который планировали ввести в ноябре 2018 года, завершились в Арбитражном суде республики. При иску Республиканского онкологического диспансера на сумму почти 149,3 млн рублей суд вынес решение о взыскании более 153 млн рублей с поставщика оборудования — общества «Юсар+» (г. Москва), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Поставленное им оборудование, оплаченное из республиканского бюджета, не было принято заказчиком, так как не прошло в установленном порядке государственную регистрацию.
Скандал разразился в связи с поставкой комплекса медицинского оборудования в модульном исполнении для «Центра ядерной медицины» в Чувашии, который республика решила возводить за республиканский счёт, хотя в соседней Ульяновской области (в Димитровграде) возводится Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии. Центр ядерной медицины в Чебоксарах планировали открыть в ноябре 2018 года, но подвёл поставщик: закупка была пресечена прокуратурой в 2018 году, так как поставленное оборудование не прошло государственную регистрацию в установленном порядке в Росздравнадзоре.
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Согласно документу, при общей цене договора в 695 984 258 рублей 34 копейки компания «Юсар+» получила из республиканского бюджета авансовый платеж в размере 208 795 277 рублей 50 копеек, однако из-за неисполнения обязательств в декабре 2018 года договор был расторгнут. Из полученного аванса поставщик вернул 64 540 730 рублей 26 копеек, оставшаяся сумма в размере 144 254 547 рублей 24 копейки «до настоящего времени не возвращена», говорится в документе.
В связи с этим, заказчик в лице Республиканского клинического онкологического диспансера обратился с иском в суд о взыскании в общей сложности 149 268 020,04 рублей, в том числе 144 254 547 рублей 24 копеек авансового платежа, 1 010 769 рублей 88 копеек процентов за пользование чужими средствами и 4 002 702 рублей 92 копеек процентов на сумму авансового платежа. Суд отмечает, что ответчик явку своего представителя не обеспечил, а в «отзыве просит в иске в части взыскания процентов по денежному обязательству и процентов за пользование чужими денежными средствами отказать со ссылкой на недобросовестность истца».
26 июня суд удовлетворил требование о взыскании основного долга. При этом суд пришёл к выводу, что срок уплаты процентов сторонами не согласован.
В результате Арбитражный суд Чувашии вынес решение о взыскании с акционерного общества «Юсар+» в пользу Республиканского клинического онкологического диспансера в целом 153 078 909,01 рублей, в том числе 144 254 547 рублей 24 копейки долга, 2 900 899 рублей 67 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами (за период с 23 марта 2019 года по 25 июня 2019 года), 5 923 462 рублей 10 копеек процентов по денежному обязательству за период с 19 декабря 2018 года по 25 июня 2019 года. Кроме того, в ответчика взыскано 200 000 рублей государственной пошлины в федеральный бюджет.
В остальной части в иске отказано. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на расторжение договора в декабре 2018 года, истец обратился в суд только в апреле 2019 года. Иск был принят в производство 24 апреля. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, к участию в качестве третьего лица привлечено министерство здравоохранения Чувашии.