Сеул, , 08:00 — REGNUM

На конец 2018 года остаток непогашенных кредитов в Южной Корее сократился на 0,6%, до 17,3 трлн вон (~$14,96 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, за три года число кредиторов сократилось на 6,5%, с 2,36 млн человек до 2,21 млн человек.

Сумма кредита на душу населения также сократилась — до 7,84 млн вон (~$6800). Среди целей, на которые были выделены кредиты, 56,6% средств было выделено на расходы на проживание, 15,1% — на погашение других кредитов.

Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 18,4%, до 5,57 трлн вон (~$4,81 млрд), а остаток по потребительскому кредитованию, напротив, сократился на 7,6%, до 11,76 трлн вон (~$10,17 млрд).

Тем не менее, доля просроченных кредитов свыше 10 млрд вон (~$8,64 млн) увеличилась до 7,3%.