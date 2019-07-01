Нур-Султан, , 07:54 — REGNUM

Объем нетто-продаж российских рублей в Казахстане по итогам января-мая 2019 год составил 242,5 млрд тенге ($637 млн), что на 22,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 1 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В Восточно-Казахстанской области объемы продаж возросли на 10%, до 37,8 млрд тенге ($99 млн), в Кустанайской области — уменьшились на 3%, до 26,8 млрд тенге ($70 млн), в Петропавловской области — выросли на 3,4%, до 26,3 млрд тенге ($69 млн).

Нетто-продажи российских рублей в мае составили 59 млрд тенге ($155 млн), что на 12,9% больше, чем в апреле и на 4,4% меньше, чем в мае 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем нетто-продаж доллара США в Казахстане составил 555,3 млрд тенге ($1,46 млрд), что на 77,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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