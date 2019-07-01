Москва, , 07:41 — REGNUM

В России с 1 августа пересчитают пенсии тем пенсионерам, которые продолжают работать. Прибавка называется «ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров», сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прибавка рассчитывается индивидуально и зависит от размера зарплаты работающего пенсионера в предшествующем году и от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

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При этом отмечается, что прибавка не может быть выше стоимости трех пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла для оформивших пенсию с 1 апреля 2017 года до конца 2017 года составляла 78,58 рубля, соответственно, размер их прибавки ограничен 235,74 рубля (78,58×3).

Если пенсионер вышел на пенсию в 2018 году, когда один балл равнялся 81,49 рубля, он получит максимальную прибавку в размере 244,47 (81,49×3) рубля.

Работающие пенсионеры, оформившие пенсию после 1 января 2019 года, в августе 2019 года прибавку не получат.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года работающим пенсионерам индексация пенсии не производится. По данным ПФР на 1 января 2019 года, в России около 9 млн 670 тыс. работающих пенсионеров (доля от общего числа пенсионеров составляет 20,4%).

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