Нур-Султан, , 07:36 — REGNUM

По состоянию на 1 июня 2019 года количество зарегистрированных компаний малого и среднего бизнеса в Казахстане составило 435,6 тыс., что на 3,1% больше, чем годом ранее. Об этом 1 июля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В республике зарегистрировано 291,7 тыс. действующих компаний, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Доля малых компаний среди активных предприятий составляет 98%.

Среди малых компаний доля активных организаций составляет 55,8%, тогда как в секторе средних компаний этот показатель достигает 97,5%. Количество средних компаний составляет 6,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 651 компания с участием государства, что на 5% меньше, чем годом ранее.