Сеул, , 07:30 — REGNUM

Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать седьмой месяц подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в июне 2019 года экспорт страны составил $44,18 млрд, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июне 2019 года в стране зафиксировали самый большой спад экспорта за три года и пять месяцев.

Кроме того, стоимость одной единицы товара резко сократилась из-за вялой мировой экономики. Стоимость полупроводников сократилась на 33,2%, а нефтехимической продукции — на 17,3%.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 25,5%, нефтехимии — на 24,5%, нефтепродуктов — на 24,2%. С другой стороны, экспорт судов увеличился на 46,4%, автомобилей — на 8,1%, аккумуляторов — на 0,8%, электромобилей — на 104,3%.

Экспорт в Китай сократился на 24,1%, что является самым большим спадом с января 2009 года, в страны Юго-Восточной Азии сократился на 8,5%. С другой стороны, экспорт в Латинскую Америку увеличился на 8,3%, в страны СНГ — на 29,4%.

В июне 2019 года импорт товаров в Южную Корею составил $40,01 млрд, что на 11,1% меньше, чем годом ранее. Торговый баланс составил $4,17 млрд.

Известно, что в первом полугодии 2019 года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 8,5%, до $271,55 млрд, а импорт — на 5,1%, до $252 млрд.

В первом полугодии сальдо торгового баланса составило $19,55 млрд.