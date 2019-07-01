Пермь, , 07:32 — REGNUM

В Перми завершился процесс ликвидации троллейбусного парка. В последний раз на линию троллейбусы вышли 30 июня. Она работали на двух маршрутах — первом и пятом, сообщают СМИ.

Теперь на смену троллейбусам пришли автобусы. Электротранспорт передадут в Березники. Часть машин используют как источник запчастей, а часть будет курсировать по городу, осуществляя пассажирские перевозки.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми, замена троллейбусных маршрутов автобусными связана с тем, что троллейбусы занимают очень малую долю рынка пассажирских перевозок. Из-за низкого пассажиропотока и дорогого обслуживания троллейбусы являются убыточным видом транспорта. При этом сегодня ужесточаются требования к автобусному парку в Перми, упор делается на автобусы, работающие на газомоторном топливе и дизельном топливе повышенного класса Евро-5.

Между тем, по данным портала 59.ru, в течение двух месяцев работы на новых автобусах Volgabus отмечены неполадки — то дверь выпадет; то машина сломается и встанет; то пермяки жалуются, что руку дверью прищемило. Руководитель пермского центра повышения водительского мастерства Сергей Седов уверен: это не совпадение. Новый транспорт, не прошедший суровую зиму, уже ломается. Эксперт считает, что новые автобусы спустя год работы начнут постоянно «сходить с рельсов».

Напомним, население Перми неоднозначно восприняло идею местной власти ликвидировать троллейбусный парк. Общественность протестовала против решения убрать троллейбусы из города.

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