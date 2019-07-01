Москва, , 07:22 — REGNUM

Первый месяц лета российская валюта завершает триумфально. С начала июня рубль показал серьезное укрепление и к доллару, и к евро, на 4,1% и 2,7% соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

Для доллара месяц начался вблизи отметки 65,60, и далее последовало его устойчивое и почти безостановочное снижение, на дне которого, 25 июня, доллар протестировал отметку 62,50, вернувшись при этом к уровням самого начала августа 2018 года. Таким образом, рубль полностью отыграл потери, которые ему нанесли санкции и бегство капитала с рынков развивающихся стран в августе-начале сентября 2018 года.

Евро не отставал и показал схожую динамику. Июнь для единой валюты начался с уровней 73,60 руб. за евро, далее последовало стремительное падение до 70,90 руб. — минимального значения с начала апреля прошлого года, затем восстановление к 71,60.

В целом за первое полугодие 2019 года рубль укрепился к доллару на 10%. Основная поддержка российской валюте пришла со стороны относительно положительного геополитического фона и феноменально высокого спроса на ОФЗ. Покупая отечественный госдолг, иностранные инвесторы вынуждены были продавать валюту и покупать рубли — отсюда и столь выраженная поддержка.

В июле ожидается частичное восстановление иностранными валютами утраченных в июне позиций. Хотя бы потому, что подвиг Минфина по размещению ОФЗ может не повториться, так как уже очевидно снижение интереса к риску во всем мире. Исходя из этого сценария, прогнозируется коррекционное восстановление доллара в июле до 64,00−64,40 руб., евро по тому же сценарию может подняться в июле до 72,30−72,60 руб.

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