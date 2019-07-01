Красноярск, , 06:55 — REGNUM

Программу подготовки «инженеров будущего» запускают Сибирский государственный университет науки и технологий (СибГУ) им. М.Ф. Решетнева совместно с красноярским предприятием «Сибура» — заводом синтетического каучука и корпоративным университетом предприятия. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба вуза.

Целевое обучение в СибГУ пройдут порядка 30 студентов университета по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».

«Мы ставим вызов системе образования, так как мы ждем такого выпускника, который будет обладать и качествами квалифицированного специалиста с академическим высшим образованием, и при этом иметь рабочую профессию, желательно, не ниже 5 разряда», — пояснила руководитель направления «Сибура» по работе с вузами, сузами, школами Юлия Воротникова.

Отмечается, что совместный образовательный проект стартует в новом учебном году. В сентябре состоится отбор лучших студентов. В октябре учащиеся заключат договоры с компанией и приступят к подготовке. Завершится образовательная программа корпоративным экзаменом и трудоустройством на предприятие.

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