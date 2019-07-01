Владивосток, , 06:39 — REGNUM

По данным Приморскстата из 1,9 млн жителей Приморья, доходы 13,9% населения не превышают прожиточного минимума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, средний размер пенсии в Приморье составляет 14 351,5 рубля, тогда как установленный прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 10 353 рубля. Известно, что средняя пенсия рассчитывается по схеме «общую сумму разделить на количество пенсионеров», что подразумевает наличие некоторого количества пенсионеров, получающих большую пенсию, и значительное количество пенсионеров, получающих пенсию, меньше прожиточного минимума.

В группу риска, живущую за чертой бедности, входят не только пенсионеры, но и люди, находящиеся в трудоспособном возрасте. Так, для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в размере 13 578 рублей, тогда как сайты, предлагающие работу, выдают множество вакансий с зарплатой, меньше установленного прожиточного минимума. При этом на ребёнка минимум установлен в размере 14 048 рублей — для многих семей в Приморье, особенно на удалённых от центра территориях, такие суммы являются заведомо недостижимыми.

При этом, каждый 18-й житель Приморья является безработным. Всего таких порядка 60 тыс человек. На этом фоне продолжается отток населения Приморья в западные регионы страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время Восточного экономического форума — 2018 Агентство по развитию человеческого капитала подписало с тремя Дальневосточными территориями — Якутией, ЕАО и Приморьем — соглашения о помощи в содействии реализации демографической политики. За прошедшее время никаких положительных сдвигов на указанных территориях замечено не было, специалисты поговаривают о провале реализации концепции демографической политики ДФО.