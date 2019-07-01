Нур-Султан, , 07:09 — REGNUM

В Казахстане приступили к формированию перечня лиц, которые могут рассчитывать на помощь государства в списании потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Национального банка республики.

В финансовом регуляторе также описали схему предоставления финансовой помощи гражданам республики. В частности, средства из государственного бюджета будут распределяться через АО «Фонд проблемных кредитов».

В Нацбанке уточнили, что пени и штрафы по займам будут списываться за счет средств банков. Планируется, что до 30% от общего объема штрафов будет списано за счет средств фонда проблемных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня 2019 года президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Указ предусматривает погашение займов в размере до 300 тыс. тенге ($788) при общей сумме задолженности не более 3 млн тенге ($7884) по состоянию на 1 июня 2019 года.

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