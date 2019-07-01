Нижнекамск, Татария, , 05:38 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом нижнекамский ООО «Камский завод металлотентовых конструкций». Истцом выступает ЗАО «Центр велоспорта «Локосфинкс» из Санкт-Петербурга. Иск к производству пока не принят, дата слушаний не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 28 июня 2019 года. Сумма исковых требований — 6 322 226,63 рубля. В марте 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ЗАО к ООО о расторжении договора на изготовление и монтаж каркасно-тентовой конструкции №17/10 от 20.10.2016 года и взыскании 6 580 252 рублей аванса.

«20.10.2016 года истцом был перечислен на счет ответчика предусмотренный договором аванс в размере 6 580 252 рубля, что подтверждается платежным поручением №1064 от 20.10.2016 года. Полноценной проектной документации обществом заявителю предоставлено не было. Общество предъявило заявителю только чертёж строения без указания размеров, расчётов и других технических характеристик.

Орлова В.А. и главного конструктора комплекса «Олимпийский велотрек» Трофимова М. А». Из материалов дела. Эскизы каркасно-тентовой конструкции, поступившие от общества не соответствуют установленным в Российской Федерации нормам и правилам, а именно пожарным нормам ч.2 СПЗ1−112−2004. и СНиП 20.13 330.2011 «Нагрузки и воздействия». В соответствии с ч. 2 СП31−112−2004 степень огнестойкости возводимой конструкции не должна быть ниже степени огнестойкости соседнего здания (крытого велотрека). Следовательно, применение утеплителя, предложенного обществом, (вспененный полиэтилен — Г4 — сильно горючая группа) по противопожарным требованиям недопустимо. Кроме того металлоконструкция из профильных труб не соответствует снеговым нагрузкам в зимнее время для Санкт-Петербурга и не учитывает неравномерные снеговые нагрузки в соответствии со СНиП 20.13 330.2011 «Нагрузки и воздействия». Данные обстоятельства также подтверждаются заключениями главного архитектора комплекса «Олимпийский велотрек»и главного конструктора комплекса «Олимпийский велотрек»».

В досудебном порядке спор решить не удалось, первая инстанция иск удовлетворила. В апелляционной инстанции решение устоялось в августе 2018 года. Вероятно, не возврат аванса и послужил основанием для подачи банкротного иска.

В июне 2019 года банкротный иск к заводу из Татарии также подало московское ООО «Макс-Сервис», но исковое заявление из-за недочётов было оставлено без движения до 19 июля 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 23 апреля 2015 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, среднесписочная численность сотрудников — около 20 человек. Директор — Андрей Легошин, а единственный владелец с 2017 года — ООО «Ростеко» из Удмуртии, выступавшее в разные годы соучредителем 22 юрлиц в разных регионах России, в том числе группы компаний «Камтент».