Казань, , 05:05 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии отказал ПАО «Банк ВТБ» в удовлетворении иска об оспаривании представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, которое было выдано управлением Роспотребнадзора по региону. Ведомство усмотрело в договоре на автокредит условия, «ущемляющие права потребителя». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце ноября 2018 года жительница Татарии Марина П. обратилась в управление. При анализе заявления и документов, приложенных к нему, было установлено, что «ПАО «Банк ВТБ» допущено включение в кредитный договор №621/2064−0029928 от 15.05.2018 года, анкеты-заявления на получение кредита/предоставление поручительства в «Банк ВТБ» (ПАО) по программе «автокредит с остаточным платежом» от 14.05.2018 года, являющегося неотъемлемой частью кредитного договора №621/2064−0029928 от 15.05.2018 года, условий, ущемляющих права потребителя».

В частности, в договоре на заёмщика возлагалось обязательство выдать банку в течение трёх рабочих дней со дня зачисления кредита поручение о перечислении 25 722 рублей ООО СК «ВТБ Страхование» в счёт «оплаты страховой премии по договору страхования №А3331б-621/2064−0029928 от 15.05.2018 года». А в самой анкете-заявлении на автокредит была строчка, где в состав суммы кредита уже включён платёж по договору страхования и ДКАСКО (договору страхования финансовых рисков, связанных с утратой транспортного средства в результате гибели или угона), но последний не был указан как дополнительная услуги и не была уточнена его стоимость.

«Следует отметить, что анкета-заявление на получение кредита/ предоставление поручительства в «Банк ВТБ» (ПАО) по программе «автокредит с остаточным платежом» не содержит согласия потребителя на заключение договора страхования по продукту «ДКАСКО» с ООО СК «ВТБ Страхование», — уточнялось в материалах дела.

В кредитный договор также была включена ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, в частности, «за просрочку предоставления в банк копии нового договора страхования в случае прекращения ранее заключённого договора страхования транспортного средства и ДО в соответствии с п.9 Индивидуальных условий 0,6%» на сумму текущей ссудной задолженности.

Управление Роспотребнадзора по РТ посчитало, что данные пункты содержат признаки ущемления прав потребителя и вынесло оспариваемое представление. ПАО «Банк ВТБ» через суд попыталось оспорить документ, но ему было отказано в удовлетворении требований.

Суд уточнил, что в нарушение п.2 ст.7 закона 353-ФЗ в анкете-заявлении на получение кредита банк не указал дополнительную услугу, включённую в общую сумму кредита по договору ДКАСКО, а также ее стоимость.

«Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о навязывании «Банк ВТБ» (ПАО) ДКАСКО (договор страхования финансовых рисков, связанных с утратой транспортного средства в результате гибели или угона)», — резюмировал судья.

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Напомним, в ноябре 2018 года к ответственности также привлекли другой банк — ПАО «Ак Барс Банк». И снова речь шла о правах потребителя и условиях, которые направлены на их ущемление. В договор автокредитования был включён пункт, который вменял заёмщику обязанность застраховать жизнь и потерю трудоспособности в пользу банка. Профильное ведомство решило, что банк также нарушил право на выбор страховой компании, так как в условия уже было включено её наименование. Административный штраф составил 10 тыс. рублей.