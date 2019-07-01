Казань, 1 июля 2019, 05:05 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии отказал ПАО «Банк ВТБ» в удовлетворении иска об оспаривании представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, которое было выдано управлением Роспотребнадзора по региону. Ведомство усмотрело в договоре на автокредит условия, «ущемляющие права потребителя». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В конце ноября 2018 года жительница Татарии Марина П. обратилась в управление. При анализе заявления и документов, приложенных к нему, было установлено, что «ПАО «Банк ВТБ» допущено включение в кредитный договор №621/2064−0029928
В частности, в договоре на заёмщика возлагалось обязательство выдать банку в течение трёх рабочих дней со дня зачисления кредита поручение о перечислении 25 722 рублей ООО СК «ВТБ Страхование» в счёт «оплаты страховой премии по договору страхования №А3331б-621/2064−0029928
В кредитный договор также была включена ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, в частности, «за просрочку предоставления в банк копии нового договора страхования в случае прекращения ранее заключённого договора страхования транспортного средства и ДО в соответствии с п.9 Индивидуальных условий 0,6%» на сумму текущей ссудной задолженности.
Управление Роспотребнадзора по РТ посчитало, что данные пункты содержат признаки ущемления прав потребителя и вынесло оспариваемое представление. ПАО «Банк ВТБ» через суд попыталось оспорить документ, но ему было отказано в удовлетворении требований.
Суд уточнил, что в нарушение п.2 ст.7 закона 353-ФЗ в анкете-заявлении на получение кредита банк не указал дополнительную услугу, включённую в общую сумму кредита по договору ДКАСКО, а также ее стоимость.
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Напомним, в ноябре 2018 года к ответственности также привлекли другой банк — ПАО «Ак Барс Банк». И снова речь шла о правах потребителя и условиях, которые направлены на их ущемление. В договор автокредитования был включён пункт, который вменял заёмщику обязанность застраховать жизнь и потерю трудоспособности в пользу банка. Профильное ведомство решило, что банк также нарушил право на выбор страховой компании, так как в условия уже было включено её наименование. Административный штраф составил 10 тыс. рублей.