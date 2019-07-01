Казань, , 04:13 — REGNUM

Дорогостоящий тендер на реконструкцию и строительство нового моста через реку Свияга в Татарии вызвал слабый интерес у компаний. На контракт стоимостью свыше 4,7 млрд рублей была подана лишь одна заявка — от крупнейшей российской мостостроительной компании из Москвы, аффилированной с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Контракт может быть заключён с ПАО «Мостотрест», работающим с 1930 года и известным своим участием в возведении дублёра Курортного проспекта в Сочи в рамках подготовки к Зимним Олимпийским играм в 2014 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, тендер на 4 711 608 600 рублей, которые будут выделены из федерального бюджета, проводило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». По условиям закупки, победитель должен будет до 15 ноября 2023 года завершить работы. Лотом выступало «строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция мостового перехода через реку Свияга на км 757 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа». Проект входит в состав федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)». Расчётная скорость движения по участку должна составить 120 км/ч, предполагается четыре полосы, два моста на 781,28 п. м, а также два надземных пешеходных перехода на трассе.

Единственная заявка, которая поступила на тендер, была от ПАО «Мостотрест». Её признали соответствующей требованиям аукциона, но компанию официально пока не объявили победителем.

По данным с официального сайта ПАО, оно создано в 1930 году как всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов. За годы работы компанией были возведены свыше 7,7 тыс. различных дорожных объектов. Среди крупных — Пулковская транспортная развязка и Большой Обуховский мост в Санкт-Петербурге, а также транспортные развязки и дублёр Курортного проспекта в Сочи, возводимые в ходе подготовки к Зимним Олимпийским играм-2014. В компании работают свыше 30 тыс. человек.

На 31 марта 2019 года основным акционером ПАО с долей 94,2% является АО «ТФК-Финанс», которой владеет ООО «Стройпроектхолдинг». Единственный владелец последнего — российский миллиардер Аркадий Ротенбург. Сообщение о покупке АО «ТФК-Финанс» фирмой миллиардера появилось на сайте ПАО «Мостотрест» 11 апреля 2018 года.