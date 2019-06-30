Пекин, , 23:12 — REGNUM

В Китае завершены работы, связанные с подготовкой к запуску высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая напрямую свяжет крупнейший мегаполис Чунцин со Специальным административным районом Сянган (Гонконг). Первый рейс ожидается 10 июля, сообщает Синьхуа со ссылкой на администрацию чунцинского Западного вокзала.

Ожидается, что время в пути составит менее восьми часов. Сообщается также, что новый маршрут появился в рамках обновленного железнодорожного расписания, в котором особое внимание уделено расширению коммуникации с Сянганом внутренних районов КНР. В частности, количество остановок на ВСМ, ведущей в Сянган, увеличится до 58, что упростит прямое сообщение и контакты.