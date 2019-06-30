Якутск, , 21:11 — REGNUM

По расчетам правительства Республики Саха (Якутия) на реконструкцию инфраструктуры морского порта Тикси, входящего в Арктическую зону России, необходимо более 2,5 млрд. рублей. Об этом на II Дальневосточном медиафоруме сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства.

«Объем работ по реконструкции портовой инфраструктуры оценивается на сумму 2 млрд 510 млн рублей. Порт рассматривается в качестве основного для Восточного участка Северного морского пути» — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что сейчас производственные мощности порта используются менее чем на 3−5%, а его основной проблемой является высокий износ причальной стенки и перегрузочных портальных кранов. Имеющееся крановое хозяйство отработало более 30 лет и его износ составляет 90%.

Значимость порта Тикси обусловлена, прежде всего, начавшимся активным промышленным освоением территории Арктики. Согласно укрупненному расчету, объем перевозок грузов в Северо-Якутской опорной зоне в 2030 году увеличится в три раза до 1 млн. тонн в год.

Кроме того, возрождение порта, расположенного на берегу моря Лаптевых, позволит ускорить вовлечение Таймылырского месторождения, которое располагает запасами каменного угля в 323 млн. тонн.

Напомним, что в «майском указе» президента страны Владимира Путина поставлена задача увеличить грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году в десять раз — до 80 млн. тонн.