Нью-Йорк, США, , 18:02 — REGNUM

Все основные индексы фондового рынка США начали неделю торгов в «зелёной зоне», индекс S&P 500 установил новый рекорд, 1 июля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 205,90 пункта (0,77%), до 26 805,86 пункта, индекс S&P 500 вырос на 29,65 пункта (1,01%), до 2971,41 пункта, индекс Nasdaq вырос на 139,61 пункта (1,74%), до 8 145,85 пункта.

Оптимизм рынка вызван итогами саммита G-20 японской Осаке — прежде всего, договоренностями о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем.

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