Кострома, , 17:55 — REGNUM

Более 15 миллионов рублей выделят на обустройство канализации в поселке Северном и на 6-ом Рабочем проезде в Костроме,сообщает городская администрация.

Канализация (cc) Bevlogenteams

В поселке Северном планируют закончить строительство канализации в секторе индивидуальной жилой застройки. Работы начали еще в 2016 году. В этом году по плану должны проложить 1650 метров трубопроводов самотечной канализации и устроить около 70 колодцев. На это выделят 5 миллионов рублей из областного бюджета, 4,6 миллиона из городского. 2,4 миллиона вложат местные жители.

На 6-ом Рабочем проезде построят линию канализации и проложат более 560 метров трубопроводов самотечной канализации, 32 метра напорной канализации, а также установят канализационно-напорную станцию. На свои деньги местные жители уже разработали проектно-сметную документацию. Из областного бюджета им предоставят почти 1,6 миллиона рублей, из городского — около 950 тысяч рублей, доля собственников составит 632 тысячи рублей.

В июле на конкурсной основе определят подрядные организации, которые на собранные средства займутся строительством инфраструктуры.