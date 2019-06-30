Вена, , 16:12 — REGNUM

Страны картеля ОПЕК, и примкнувшие к ним нефтедобывающие страны, согласившиеся ограничить добычу нефти, рассматривают возможность продления сделки по сокращению добычи нефти на шесть месяцев — до конца 2019 года с возможностью дополнительного продления ещё на три месяца. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Если сделка ОПЕК+ будет продлена, то её участники могут провести ещё одну встречу в декабре и принять решение о дальнейшем продлении сделки на три месяца в зависимости от рыночных условиях.

По данным источника, квоты на добычу нефти для стран — участниц соглашения останутся без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что сделка ОПЕК+ может быть продлена и две крупнейшие нефтедобывающие страны — Россия и Саудовская Аравия достигли принципиального согласия по этому вопросу.