Владивосток, , 12:33 — REGNUM

На II Дальневосточном медиафоруме, проходящем в Якутске, заявили о создании новой системы — «Арктическая инвестиционная матрица», которая облегчит сотрудничество между крупными и маленькими компаниями в Арктике. Такой новостью поделился с участниками форума вице-председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте.

«Арктический экономический совет недавно предложил международную инвестиционную систему, которая называется «Арктическая инвестиционная матрица», и она призвана расширить инвестиционные возможности на международном уровне», — сказал он.

Он подчеркнул, что уже подписан меморандум о работе в этом направлении с Арктическим советом и пригласил заинтересованных предпринимателей участвовать в создании системы.

«Это будет объединение различных национальных финансовых механизмов. Возможно, итогом будет создание международного фонда. Он будет призван помогать сотрудничеству между большими корпорациями и маленькими компаниями», — разъяснил ТАСС Теро Ваурасте и уточнил, что проект будет запущен следующей осенью.

Арктический экономический совет создан в 2014 году под эгидой межправительственного Арктического совета, но является автономной и независимой от него организацией. Эта своеобразная бизнес-площадка, которая объединяет представителей деловых кругов арктических государств и ставит задачу содействовать ответственному экономическому развитию Арктики, ведению полноценного бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций.