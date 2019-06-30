Токио, , 10:19 — REGNUM

Власти Японии объявили о том, что их страна покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и возобновляет коммерческую ловлю китов в своей исключительной экономической зоне. Официально об этом будет объявлено 1 июля, сообщают японские СМИ.

В состав IWC Япония входит с 1988 года. Тогда официальный Токио в добровольном порядке отказался от коммерческого лова китов, чьё мясо крайне популярно у жителей Японии.

В самой Японии утверждают, что мясо китом употребляется японцами с глубокой древности, а запрет на отлов китов воспринимался чуть ли не как посягательство на национальную культуру.

Несмотря на декларируемый отказ от коммерческой ловли китов, Япония все равно продолжала лов этих морских обитателей в Антарктике и северной части Тихого океана якобы в научных целях. При этом мясо китов, выловленных в «научных целях», всё равно попадало в японские рестораны и супермаркеты. Всем было понятно, что ни о какой «научной деятельности» речь на самом деле не идёт.

В последние 10 лет Япония очень сильно критикуется зоозащитниками и различными экологическими организациями за отлов и убийство кита, пусть даже в рамках установленных для Токио Международной китобойной комиссией квот.

И теперь японские власти решили вообще выйти из IWC и начать коммерческий лов китов в своей исключительной экономической зоне. которая у Японии довольно большая за счет небольших островов в Тихом океане, расположенных на значительном удалении от основного японского архипелага.

Утверждается, что японцы будут отлавливать только представителей тех видов китов, численности которых ничего не угрожает. Но список с указанием квот и видов китов, промысел которых власти Японии хотят разрешить, пока не обнародован.