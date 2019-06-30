Москва, , 10:00 — REGNUM

Аудиторско-консалитнговая сеть FinExpertiza выяснила, в каких регионах России плата за услуги ЖКХ максимальная, а в каких минимальная. Об этом сегодня, 30 июня, пишет «Российская газета».

По данным FinExpertiza, в 2018 году услуги ЖКХ российским гражданам обходились в среднем в 17 936 рублей в год. Однако эта средняя цифра, так как разброс между регионами оказался очень большой.

К примеру, дороже всех услуги ЖКХ обходятся жителям Магаданской области — 42 132 рубля в год или 3511 рублей в месяц. Не отстает от Колымы и Камчатский край, там услуги ЖКХ обходятся в 41 041 рубля в год или 3420 рубля в месяц.

Третье место заняла Мурманская область — 36 032 рубля в год или 3003 рубля в месяц. Далее следует Чукотский автономноый округ — 33 000 рублей в год или 2774 рубля в месяц.

Как ни странно, за Чукоткой идёт Московская область, где услуги ЖКХ в год стоят 31 288 рубля в год или 2607 рубля в месяц.

Всего по России в 30 регионах платежи за услуги ЖКХ, в пересчете на одного жителя, выше среднероссийских.

А вот самые низкие платежи за услуги ЖКХ в Дагестане. Там в 2018 году коммуналищики собирали с жителей 5487 рублей с человека в год или 457 рублей в месяц. В Туве услуги ЖКХ в год стоят 5740 рублей или 478 рублей в месяц. В Ингушетии — 5852 рубля в год или 488 рублей в месяц.

Получается, что разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного человека составляет аж 7,76 раза, что конечно очень много.

Однако представители FinExpertiza указывают, что минимальные платежи приходятся на бедные регионы, в которых жители вряд ли смогут платить больше того, что уже платят. Что касается максимальных платежей, то они приходятся на регионы с суровыми климатическими условиями, где отопление работает большую часть года, а содержание инфраструктуры ЖКХ обходится очень дорога. Правда как к этим регионам относится Московская область сказать сложно.