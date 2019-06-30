Нью-Дели, , 08:17 — REGNUM

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) установила, что Google использовал операционную систему Android для навязывания несправедливых условий производителям мобильных устройств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт CCI.

Антимонопольное расследование в отношении Google в Индии было начато в мае 2019 года. Регулятор подозревает, что компания использует производимую ей операционную систему Android для недобросовестного продвижения других программных решений, включая поисковую систему и мобильные приложения Google.

По данным издания, CCI установила, что Google создал условия, при которых производители не заинтересованы в разработке устройств, работающих на альтернативных версиях Android. Также Google занимается антиконкуретными практиками, направленными на укрепление доминирующего положения.

«Оспариваемое поведение Google может помочь утвердить его доминирование на рынке онлайн-поиска, приводя к отказу в доступе к рынку для конкурирующих поисковых приложений», — цитирует Reuters отчёт CCI.

Предполагается, что CCI может принять решение о наложении штрафа на компанию Google, однако его размер остаётся неопределённым. Отмечается, что после подобного антимонопольного расследования в 2018 году в Евросоюзе на Google был наложен штраф в размере $5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте антимонопольный регулятор ЕС наложил на компанию Google ещё один штраф в размере $1,7 млрд. Американская компания намерена оспорить это решение.