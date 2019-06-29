Мурманск, , 23:43 — REGNUM

В совещании также приняли участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, его заместители и министры областного правительства, руководители компаний «ФосАгро», Кольской ГМК, Оленегорского ГОК, РУСАЛ-Кандалакша, руководители ведущих в Мурманской области энергетических компаний — ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Северо-Запада», Кольской атомной станции и ПАО «ТГК-1».

Основу экономики области составляют крупные ресурсодобывающие предприятия. Безостановочный производственный цикл, опасные условия труда, а, следовательно, и высокий уровень требований к обеспечению промышленной безопасности, масса сложной и дорогостоящей техники, задействованной в производственном процессе — все это делает сбой энергоснабжения чреватым массой потерь материального свойства и резким повышением всех рисков, связанных с безопасностью.

Только на предприятиях «ФосАгро» с 2017 г. по июнь 2019 г. произошло более пятнадцати случаев отключения электропитания. В итоге недовыработано более 95 тысяч тонн апатитового концентрата и минеральных удобрений, простой различного оборудования составил более 90 часов. Другие участники совещания делились, что и у них ситуация с отключениями обстоит не лучше.

По словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса именно обеспечение надежности электроснабжения — задача №1. Решение этого вопроса покажет бизнесу, что в регионе сформированы условия для развития. Бесперебойное электроснабжение — одна из составных частей инвестиционной привлекательности региона.

Даже небольшое отключение энергии в зависимости от технологии по которой работает предприятие может привести к существенным потерям, необходимости ремонта или замены оборудования.

От энергетических компаний требуется предсказуемость, надежность и стабильность. Андрей Чибис сообщил, что рассчитывает на поддержку федерального правительства в решении данного вопроса.

Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что надежность и доступность энергоснабжения — основа для развития промышленности в регионе.

Визит вице-премьера на горно-обогатительный комбинат группы «ФосАгро» состоялся накануне его 90-летия. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал о перспективах развития самого первого индустриального предприятия в Кольском заполярье.

Горнодобывающий комбинат с созданием которого была построена база формирования всей минерально-химической отрасли страны, четко следует всем тенденциям развития индустрии — готовит кадры, внедряет наилучшие технологии, заботится о сохранении окружающей среды.

Ежегодные инвестиции в развитие производства и техническое обновление — 15 млрд рублей. Производство в последние годы стабильно растет. В 2018 году предприятием выпущено свыше 10 млн тонн апатитового концентрата. За последние четверть века — это наивысший показатель. Всего за 90 лет апатитового концентрата выпущено 700 млн тонн.

Есть среди показателей одна немного космическая цифра — 2 млрд тонн руды добыто за 90 лет. Вообразить такую массу не под силу. К примеру, согласно одной из версий, динозавров убил упавший на землю 66 млн лет назад астероид массой в 1 млрд тонн.

Между тем, руда, добываемая компанией в Хибинах уникальна по своим качествам. Это единственный вид фосфорного сырья вулканического происхождения. И это же определяет его экологическую чистоту — свободу от вредных примесей (свойственное сырью осадочного происхождения) в числе которых и кадмий. Кадмий коварен тем, что может через почву и растения попадать в организм человека и накапливаться в нем.

Тут открываются уникальные преимущества у российских аграриев, которые никогда в своей истории не вносили на поля никакие фосфорные удобрения, кроме отечественных, а потому и наши почвы чисты от кадмия, и в выращенной сельхозпродукции его быть не может.

Уникальность сырья и удобрений «ФосАгро» отметил и Дмитрий Козак. По его словам, сегодня стандарты экологической безопасности продукции «ФосАгро» стали стандартами международными. Европа и остальной мир предъявляют все более высокие требования к экологической чистоте продуктов питания, и качество удобрений в этой связи выходит на первое место. Дмитрий Козак отметил, что производство экологически чистых продуктов должно поддерживаться в России на законодательном уровне.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы ухода от мазутозависимости региона, использование СПГ для производства тепловой энергии и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области. Для решения вопроса с закупками мазута область получит из федерального бюджета 3 млрд рублей. Вместе с этим, региональные власти формируют стратегию по точечному переходу городов на альтернативное топливо. Уже разработан проект котельной в Умбе. Об этом заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибиc.