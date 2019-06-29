Ташкент, , 22:07 — REGNUM

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опровергло данные Центробанка республики об уменьшении прямых иностранных инвестиций в экономику страны, следует из сообщения ведомства.

Центральный банк Узбекистана Cbu.uz

Ранее сообщалось, что Центральным банком Узбекистана опубликован отчет об объемах чистого притока прямых иностранных инвестиций по итогам первого квартала, согласно которому чистый приток прямых иностранных инвестиций снизился до 198 миллионов долларов, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Необходимо отметить, что в мировой практике, исходя из целей и задач, применяются различные методы расчета прямых иностранных инвестиций в страну. Опубликованный отчет Центробанка был составлен на основе методики Международного валютного фонда и применяется исключительного для составления платежного баланса страны, то есть характеризует движение денежных средств в виде платежей из страны в страну», говорится в сообщении.

При этом, отмечает ведомство, показатель чистого притока прямых иностранных инвестиций рассчитывается путем соотношения сумм притока прямых иностранных инвестиций в течение определенного периода и объема репатриации по этим инвестициям (возвращения капитала в страну инвестора) в течение того же периода, то есть является неким сальдо между притоком и оттоком денежных средств. В то же время за основу притока прямых иностранных инвестиций принимается увеличение уставного капитала хозяйствующего субъекта в основном за счет денежных поступлений.

«Однако указанная методика расчета притока прямых иностранных инвестиций не раскрывает полную картину привлеченных и освоенных прямых иностранных инвестиций в страну в течение определенного периода. В связи с этим Министерством инвестиций и внешней торговли совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по статистике, в рамках ежегодно утверждаемой решением президента Узбекистана Инвестиционной программы осуществляется расчет привлеченных и освоенных в течение определенного периода прямых иностранных инвестиций в основной капитал не только за счет денежного увеличения уставного капитала хозяйствующего субъекта, но и инвестиции в товарном виде, а также в виде нематериальных активов и передачи технологий, лицензий и другое», подчеркивает министерство.

Так, по итогам первого квартала 2019 года фактический объем освоения прямых иностранных инвестиций, по данным Мининвестиций, подтвержденный статистическими отчетами, составил 783,3 миллиона долларов или 11% к прогнозу года.

«По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (325,8 млн. долл.) рост объема освоения прямых иностранных инвестиций составил 457,5миллиона долларов или 2,4 раза», подчеркивает ведомство. По итогам 5 месяцев 2019 года, указывает министерство, объем освоенных прямых иностранных инвестиций составил 2,5 миллиарда долларов или 40% к прогнозу года, а по результатам первого полугодия 2019 года данный показатель ожидается на уровне 3,7 миллиарда долларов или 52% к прогнозу года.

«При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (618,2 млн. долл. США) чистый рост объема освоения прямых иностранных инвестиций превысит отметку в 3,06 миллиарда долларов (или рост в 5,9 раза)», говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в последние годы рост инвестиционной активности наблюдается в основном в отраслях и сферах, которые не относятся к традиционно признанным для привлечения прямых иностранных инвестиций сферам, таким как, в частности, нефтегазовый сектор.

«Так, к примеру, рост прямых иностранных инвестиций более чем в 2 раза наблюдается в металлургической отрасли (2,4 раза по сравнению с 2018 годом), текстильной отрасли (2,7 раза), производстве продовольственных товаров (3,1 раза), фармацевтической отрасли (6,3 раза)», отмечает Мининвестиций.

Необходимо отметить, подчеркивает министерство, и рост объемов прямых иностранных инвестиций в проекты регионального подчинения, которые увеличились в 4 раза по сравнению с показателями 2018 года