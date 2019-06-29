Калуга, , 18:29 — REGNUM

В «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» подвели промежуточные итоги исполнения энергосервисных договоров, в рамках которых с августа 2018 года реализуется проект по установке интеллектуальных приборов учета с дистанционным автоматизированным сбором данных или «умных счётчиков». Об этом 29 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Калугаэнерго реализует проект по установке интеллектуальных приборов учета с дистанционным автоматизированным сбором данных. Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго»

По её словам, энергетики установили 94 797 «умных счетчиков», что составляет более 63% от общего количества планируемых к установке приборов учета в рамках проекта. Экономический эффект от реализации проекта только за 4 месяца 2019 года составил 29,2 млн кВт/ч или 65,6 млн рублей. Всего до конца 2019 года ожидаемый экономический эффект от реализации проекта составит 74 млн кВт/ч или более 210 млн рублей относительно показателей 2018 года.

Всего в рамках энергосервисных контрактов в населенных пунктах 20 районов Калужской области и пригородах областного центра с августа 2018 года до конца 2019 года будет установлено порядка 150 тысяч интеллектуальных приборов учета с дистанционным автоматизированным сбором данных. При этом на территории ответственности Козельского, Кондровского, Приокского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Медынского и Тарусского РЭС планируется 100% внедрение автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учёта электроэнергии.

«Суммы издержек, которые раньше несла электросетевая компания в связи с возмещением затрат за незаконно потребленную электроэнергию, будут дополнительно направляться на реализацию производственных программ, что повысит надежность электросетевого комплекса региона и расширит возможности по подключению новых потребителей без дополнительных затрат на строительство новых энергомощностей. Безусловно, это будет способствовать развитию экономики региона, повышению его инвестиционной привлекательности. Кстати, установка «умных счётчиков» для населения бесплатно», — подчеркнула Наталья Копоня.