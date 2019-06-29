Купертино, США, 29 июня 2019, 03:12 — REGNUM
Акции американской компании — производителя электроники Apple подешевели на 1,5% после сообщения об уходе из компании главного дизайнера Джонатана Айва. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные биржи Nasdaq.
Отмечается, что за сутки капитализация компании упала на $9 млрд — до $919,02 млрд, а стоимость её акций снизилась со $199,74 до $197,05.
Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, чтоApple покидает главный дизайнер Джонатан Айв, работавший в компании с 1992 года и отвечавший за весь дизайн её продукции.