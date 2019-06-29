Купертино, США, , 03:12 — REGNUM

Акции американской компании — производителя электроники Apple подешевели на 1,5% после сообщения об уходе из компании главного дизайнера Джонатана Айва. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные биржи Nasdaq.

Apple (сс) Fernando Coelho

Отмечается, что за сутки капитализация компании упала на $9 млрд — до $919,02 млрд, а стоимость её акций снизилась со $199,74 до $197,05.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, чтоApple покидает главный дизайнер Джонатан Айв, работавший в компании с 1992 года и отвечавший за весь дизайн её продукции.