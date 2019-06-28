Пекин, , 23:55 — REGNUM

В Китае зафиксирован рост внешнего долга, который на конец марта 2019 года достиг 5,43 трлн долларов, увеличившись на 4,6% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщает 28 июня Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного управления валютного контроля (ГУВК) КНР.

При этом в первом квартале 2019 года на 3,7% вырос объем прямых внешних инвестиций, а увеличение пакета китайских ценных бумаг во владении иностранных инвесторов составило почти 15%.

Официальный представитель ГУК Ван Чуньин отметила также существенный рост в первом квартале 2019 года стоимости акций на внутренних фондовых рынках и в Гонконге (Сянгане).