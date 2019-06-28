Йошкар-Ола, , 19:01 — REGNUM

Росавтодор готов поддержать передачу автомобильной дороги Нижний Новгород — Боковая — Йошкар-Ола в федеральную собственность в 2020 году. Об этом стало известно по итогам совещания, которое прошло под председательством заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Евгения Туриева, сообщили ИА REGNUM в Росавтодоре.

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Ведомство располагает пакетом документов от Марий Эл и готово поддержать перенос сроков смены статуса автодороги с 2024 на 2020 год, однако республиканскому правительству необходимо скоординировать усилия с коллегами из Нижегородской области. Соответствующее предложение будет направлено в Минтранс РФ в июле.

По словам Туриева, после смены статуса дороги у местных властей появляется возможность больше внимания уделять ремонту и содержанию муниципальных дорог, подтянуть инфраструктуру на более высокий уровень.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого запланирована на период до 2024 года, республика планирует привлечь федеральное финансирование в размере 16,3 млрд рублей.

На эти средства регион приведет в нормативное состояние около 1 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, будет отремонтировано 131,4 км трасс в Йошкар-Олинской городской агломерации.

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В первый год действия нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в нормативное состояние около 120 км республиканской дорожной сети. 100 км дорожного покрытия отремонтируют на региональных трассах, 19 км дорог отремонтируют и реконструируют в Йошкар-Олинской агломерации. Целевым показателем проекта на 2019 год является увеличения объема региональных трасс, соответствующих нормативам, с 1,8% до 5,1%, в Йошкар-Олинской агломерации — с 12,3% до 23,9%.

Общий объем финансирования дорожных работ по нацпроекту в этом году составит более 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета.