Ташкент, , 18:11 — REGNUM

По итогам I квартала 2019 года сальдо счёта текущих операций было отрицательным и составило 733 миллиона долларов, при этом наибольшее влияние на формирование отрицательного сальдо оказали высокие темпы роста импорта товаров по сравнению с экспортом, говорится в отчете Центробанка Узбекистана.

Регулятор отмечает, что первом квартале 2019 года по всем компонентам текущего счёта наблюдалось увеличение доходов и расходов по сравнению с аналогичными показателями соответствующего периода прошлого года.

«Вместе с тем, рост текущих расходов превысил рост текущих поступлений, который объясняется увеличением импорта товаров», говорится в документе.

Таким образом, отмечает Центробанк, по итогам первого квартала отрицательное сальдо торгового баланса с учётом международных услуг составило 1,9 миллиардов долларов.

Также сообщается, что в первом квартале 2019 года внешнеторговый оборот по торговле товарами, с учётом торговли золотом и корректировок, составил 8,1 миллиардов долларов, объёмы экспорта и импорта составили 3,4 миллиардов долларов и 4,7 миллиардов долларов соответственно.

«Таким образом, дефицит торгового баланса был равен 1,3 миллиардов долларов», отмечается в докладе.

При этом, объём экспорта товаров по сравнению с I кварталом 2018 годом увеличился на 15%. В котором средне-квартальная доля экспорта золота и нефтегазовой продукции составляет 36% и 20% соответственно.

Рост объема экспорта нефтегазовой продукции на 42% относительно I квартала 2018 года за счёт увеличения расчётной средней цены на 15% и объёмов поставок на 24%.

Объём экспорта товаров (без учёта экспорта золота и корректировок) в I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом прошлого года вырос на 31% (в I квартале 2018 года рост был равен 25%).

Объём импорта товаров сравнительно с I кварталом 2018 года увеличился на 27%. Вместе с тем, темп роста импорта в I квартале 2019 года был ниже по сравнению с I кварталом 2018 года.

«В первом кварталах 2018−19 годов около 80% совокупного объёма экспорта товаров приходились на пять стран, из которых 40% — на Швейцарию (золото). Объем экспорта сырьевых товаров (золота и натурального газа) составляет до 50−60% от объёма экспорта. При этом, основной объем экспорта природного газа приходится на Китай, Россию и Казахстан», сообщает Центробанк.

Вместе с тем, подчеркивает регулятор, в импорте товаров значительную долю имеют группы товаров «машины, оборудование, механизмы» — 1,6 миллиардов долларов,(1,2 миллиардов долларов в I квартале 2018 года), «недрагоценные металлы и изделия из них" — 0,7 миллиардов долларов (0,5 миллиардов долларов в I квартале 2018 года), «средства наземного, водного и воздушного транспорта» — 0,6 миллиардов долларов (0,4 миллиардов долларов в I квартале 2018 года) и все эти группы товаров составили 56% от совокупного объёма импорта товаров (53% в I квартале 2018 года).

При этом, по сравнению с I кварталом 2018 года объём импорта товаров из Китая увеличился на 25%, тогда как объём импорта из России остался без существенных изменений.

«Доли России и Китая в удельном весе импорта I квартала 2019 года составили 18% и 21% соответственно (в I квартале 2018 года 24% и 21,6%). Данные уменьшения в импорте связаны с увеличением доли других стран в объёме импорта, в частности, доля Республики Корея выросла — с 7,4% до 14,1%, Японии с 0,8% до 1,3%.

«Вместе с тем, доля Европейских стран сократилась с 26,5% до 22,6%», говорится в докладе