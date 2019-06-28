Ташкент, , 17:55 — REGNUM

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в I квартале 2019 года составил 198 миллионов долларов, что в два раза меньше по сравнению с I кварталом 2018 года, сообщает Центробанк Узбекистана.

Инвестиции Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Данное уменьшение притока инвестиций обусловлено увеличением объёмов репатриации по инвестициям, осуществлённым в рамках соглашений о разделе продукции (СРП)», сообщает регулятор. При этом чистый рост инвестиций в акционерный капитал, за исключением предприятий, работающих на основании СРП, составил 158 миллионов долларов, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реинвестирование доходов иностранными инвесторами в I квартале 2019 года выросло относительно аналогичного периода 2018 года на 6% и равно 166 миллионам долларов.

«Резкий рост объёмов портфельных инвестиций на один миллиард долларов обусловлен успешным выпуском международных облигаций Республики Узбекистан», говорится в сообщении