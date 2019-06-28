Москва, , 17:41 — REGNUM

Выручка ПАО «Россети» по результатам 2018 года составила рекордные 1 трлн рублей, прибыль — 125 млрд рублей, об этом глава компании Павел Ливинский рассказал премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. В рамках встречи премьер поддержал законодательные инициативы, которые должны сделать работу «Россетей» более эффективной.

ПАО «Россети» крупнейшая сетевая компания, отвечающая за энергетическую безопасность всей страны, подчеркнул премьер, отметив и то, что «Россети» еще и крупнейший работодатель — здесь трудятся более 200 тысяч человек. В свою очередь, говоря об энергобезопасности Павел Ливинский отметил, что в 2018 году компания завершила работы по созданию БРЭЛЛ — кольца, которое связывает северо-западную и центральную энергосистемы страны в обход стран Балтии, обеспечив полную независимость национальной энергосистемы. В прошлом году к единой сети была подключена и Якутская энергосистема. В полном объёме завершены работы по Калининградской энергосистеме.

В текущем году на очереди мероприятия по обеспечению надёжности энергетики Северного Кавказа, кубанской энергосистемы, инвестиционные проекты, такие как подстанция «Порт» на юге России, развитие магистральной инфраструктуры в Сибири, на Дальнем Востоке и другие объекты, связанные с обеспечением надёжности.

При этом темпы работ этого года уже опережают рекордные показатели прошлого. По итогам I квартала 2019 года выручка компании уже на 23% больше, что позволило «Россетям» при поддержке правительства выплатить 5 млрд рублей промежуточных дивидендов. Это стало максимальным показателем для сетевого комплекса, тогда как стоимость обыкновенных акций компании превысила исторический максимум и составила в июне 1,5 рубля.

Впрочем, несмотря на растущие производственные и финансовые показатели, и рекордную прибыль, основной заботой «Россетей» остается износ основных фондов. На данный момент 76% активов — трансформаторов, энергосетей, другого оборудования — превысили нормативный срок службы.

В связи с чем актуальной темой обсуждения стали законодательные инициативы ПАО «Россети», направленные на повышение эффективности компании, и поддержанные премьером.

«Важно отметить, что наша задача — показывать инвестиционному сообществу нашу работу по повышению эффективности, производственных показателей, при этом жёстко следовать социальной ответственности в части тарифной политики, в части работы по доступности и надёжности сетевой инфраструктуры», — отметил Павел Ливинский.

Предложенные «Россетями» законодательные инициативы призваны вывести компанию на новый уровень систем учёта передачи электроэнергии и взаимоотношений с конечными потребителями, возможность дать им новые сервисы, включая мобильные приложения. Закон об интеллектуальном учёте принятый в рамках концепции цифровой трансформации позволит без увеличения конечного тарифа для потребителя остановить нарастающий износ основных фондов. Кроме того, компания предлагает меры по совершенствованию льготного техприсоединения, что позволит увеличить эффективность инвестпрограм, связанных с дифференциацией тарифов для магистрального комплекса, которые в свою очередь должны учесть справедливое распределение перекрёстного субсидирования.

Таким образом, инициативы компании направлены на повышение безопасности и надежности сетей, прежде всего, за счет роста собственной производительности труда, без существенного роста тарифной нагрузки на потребителей. Учитывая, что все эти инициативы одобрены правительством, прошли публичное обсуждение, в том числе на площадках Государственной Думы, Совета Федерации, дело осталось лишь за подписанием соответствующих нормативно-правовых актов, что и обещал ускорить премьер.

«Нужно этим заниматься, безусловно. Я дам поручение, чтобы побыстрее все документы выпустили и нормативные акты, которые подготовлены, были представлены на подписание. А там, где это касается законодательных инициатив, о которых мы договаривались в прошлом году, — естественно, тоже чтобы они поскорее были исполнены» — отметил Дмитрий Медведев.