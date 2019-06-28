Ташкент, , 17:34 — REGNUM

Объём совокупного внешнего долга Узбекистана по состояниюна 1 апреля 2019 года составил 19,1 миллиардов долларов, увеличившись по отношению к началу 2019 года на 10,3% или на 1,8 миллиардов долларов, говорится в опубликованном докладе Центробанка Узбекистана.

Совокупный внешний долг включает долг государственного и частного сектора.

«Анализ изменения совокупного внешнего долга показывает, что в течение 2013−2016 годов рост задолженности наблюдался как в государственном, так и в частном секторе», отмечает Центробанк.

Однако, подчеркивает регулятор, в 2017—2018 годах наблюдалось сокращение задолженности частного сектора, но в первом квартале 2019 года долг частного сектора вновь начал увеличиваться в основном за счёт роста заимствований коммерческих банков.

За I квартал 2019 года государственный внешний долг сохранил тенденцию роста, наблюдавшуюся в 2018 году и ожидается сохранение текущей тенденции и в 2019 году.

«Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов». подчеркивает регулятор.

Увеличение задолженности в I квартале 2019 года в основном приходилось на государственный сектор (1,7 миллиарда долларов), из которых 1 миллиарда долларов —на международные облигации.