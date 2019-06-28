Киев, , 16:56 — REGNUM

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прекрасно понимает, что осенью стоимость 1 Гкал тепла для потребителей может превысить 1400 грн (53 долл) из-за роста цен на природный газ, несмотря на решение правительства ограничить стоимость 1 Гкал». Об этом 28 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Цена на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках заявленного курса на либерализацию энергорынка сложно будет обеспечить предельно долгое существование этого тарифа… К сожалению, если цена газа будет расти, нам нужно ограничивать не предельную цену на горячую воду и тепло, а что-то делать с тарифом на газ. Вот первопричина. Если не решить эту проблему, то к осени тарифы на тепло неизбежно превысят предельный уровень в 1400 грн. Гройсман хорошо это понимает», — рассказал Марунич.

По его словам, решение Гройсмана ограничить стоимость 1 Гкал тепла является предвыборным, которое всё равно не поможет его политсиле пройти в парламент.

«Это больше похоже на политику… Он пойдет с этим лозунгом к народу, но премьерская партия не преодолеет 5%-й барьер. Вряд ли эта инициатива даст ему существенные возможности. Гройсман в рамках децентрализации сам отдал эти полномочия на места. Теперь он хочет что-то ограничить. Так не может быть. В 2012 году Янукович также требовал от Азарова установить единые тарифы на жилищно-коммунальные услуги по всей стране», — напомнил Марунич.

При этом эксперт поддержал решение правительства ограничить стоимость электроэнергии для населения в связи с вводом рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Как сообщалось, 26 июня правительство Украины ограничило максимальную стоимость 1 Гкал тепла до 53 долл.

«Мы знаем, что тарифы не могут быть более 1400 грн. за 1 Гкал. Мы примем решение об ограничении. Это даст возможность добиться реальной экономии в платежках. Сегодня мы это делаем при внедрении энергорынка. Я заставлю всех коммунальных баранов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что самая высокая стоимость 1 Гкал тепла в г. Смела (Черкасская область) — 87 долл.

«Наивысшие тарифы: город Смела (Черкасская область) — 2300 грн, Кировоградская область — 2129 грн (81 долл), Волынская область — 1847 грн (70 долл), Ровенская область — 1795 грн (69 долл)… Почему в г. Черновцы тариф на тепло 1200 грн (45 долл), а в Ровно — 1800 грн? Сети и жилой фонд строились приблизительно в одно время… Теплопоставляющие компании контролируют местные князьки и выводят в офшоры средства, которые мы переплачиваем за тепло и горячую воду», — рассказал Петренко.