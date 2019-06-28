Рига, , 16:52 — REGNUM

В Латвии высокие тарифы на электричество и газ — частичная вина самих потребителей, картельные сговоры в публичном секторе — основная «болезнь» всех стран Восточной Европы. Такого мнение придерживается глава Совета по конкуренции Скайдрите Арама, передает новостной портал delfi.lv.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

За пятилетний период 30 латвийских компаний были оштрафованы за тайных сговор на 13 млн. евро, из которых 10 млн. уже заплачены, рассказала Арама. Для борьбы с нечестными публичными закупками Совет разрабатывает поправки к Закону о конкуренции, которые позволят наказывать лично руководство компаний. За действие или бездействия они не смогут какое-то время нигде заниматься руководящие посты.

Обещанное снижение цен на открывшихся рынках электричества и газа не наблюдается из-за медленного процесса появление конкуренции на рынке, следует из слов Арамы.

«Беда в том, что наши потребители не активны и сами очень лояльны проверенным бывшим монополистам с высокими ценами. Мол, да, у него более высокие цены, но он наш. И не хотят переходить к другому игроку. Большинство так и осталось в бывшем Latvenergo. У наших людей большое терпение к высоким ценам. Если мы, как потребители, будем больше использовать свое право менять поставщиков, это будет создавать давление на игроков и снижение цен. Но мы не хотим ничего менять», — заявила Арама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 году директор по продажам государственной энергетической компании Латвии АО «Latvenergo» Улдис Муциниек заявил, что цены на электричество в Латвии не вернуться на уровень 2017 года или более ранних годов.

Рост цен объясняется тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены, что и сказывается на латвийских ценах. За десять месяцев 2018 года, в сравнению с аналогичным периодом в 2017, цена электроэнергии на скандинавской бирже в регионе повысилась на 49%, а в Латвии — примерно на 40%.