Рига, 28 июня 2019, 16:52 — REGNUM
В Латвии высокие тарифы на электричество и газ — частичная вина самих потребителей, картельные сговоры в публичном секторе — основная «болезнь» всех стран Восточной Европы. Такого мнение придерживается глава Совета по конкуренции Скайдрите Арама, передает новостной портал delfi.lv.
За пятилетний период 30 латвийских компаний были оштрафованы за тайных сговор на 13 млн. евро, из которых 10 млн. уже заплачены, рассказала Арама. Для борьбы с нечестными публичными закупками Совет разрабатывает поправки к Закону о конкуренции, которые позволят наказывать лично руководство компаний. За действие или бездействия они не смогут какое-то время нигде заниматься руководящие посты.
Обещанное снижение цен на открывшихся рынках электричества и газа не наблюдается из-за медленного процесса появление конкуренции на рынке, следует из слов Арамы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 году директор по продажам государственной энергетической компании Латвии АО «Latvenergo» Улдис Муциниек заявил, что цены на электричество в Латвии не вернуться на уровень 2017 года или более ранних годов.
Рост цен объясняется тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены, что и сказывается на латвийских ценах. За десять месяцев 2018 года, в сравнению с аналогичным периодом в 2017, цена электроэнергии на скандинавской бирже в регионе повысилась на 49%, а в Латвии — примерно на 40%.