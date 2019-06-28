Ростов-на-Дону, 28 июня 2019, 16:37 — REGNUM
Земледельцы 38 из 43 районов Ростовской области приступили к жатве. В настоящее время хлеборобы уже отправили в закрома 1,5 млн тонн зерна. Об этом в своём микроблоге Instagram сообщил донской губернатор Василий Голубев.
«Есть первый миллион тонн донского хлеба! Пока урожайность даже выше прошлогодней», — уточнил глава региона.
https://www.instagram.com/p/BzQHliuhES0/
По информации минсельхозпрода Ростовской области, аграрии набрали высокий темп уборки. Обработано 14% от общих уборочных площадей. Средняя урожайность составляет 33,3 центнера с гектара — это на два центнера выше, чем в 2018 году.
В 2019 году труженикам села предстоит убрать более 3,2 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.
ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году аграрии Ростовской области намолотили 10,1 млн тонн зерна (что соответствует результату за 2016 год), в 2017 году — более 13 млн тонн зерна. На результат донских аграриев в 2018 году повлияли засушливая весна и знойное лето.