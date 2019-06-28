Москва, , 15:54 — REGNUM

Цены на нефть застыли в ожидании пресс-релизов с саммита G-20. Инвесторы ожидают улучшения отношений между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Также все ожидают итоги встречи стран ОПЕК+, которая переносится на 1−2 июля и пока вносит некоторую неопределённость на рынке.

«Нефть уже проделала свой среднемесячный ход цены, после чего следовало бы ожидать коррекционного движения цены вниз к уровням $57,50−57,70 за баррель, однако Brent проделала только половину пути.

Но месяц уже заканчивается, и при благоприятных условиях цена может достигнуть отметки $70 за баррель», — предполагает эксперт.

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