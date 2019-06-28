Пекин, , 16:00 — REGNUM

Китайская компания Geely не намерена продавать свои акций в шведской компании Volvo. Об этом сообщает Reuters.

Китайский автопроизводитель опроверг сообщения СМИ о продаже своей доли в Volvo.

Geely стал вторым по величине владельцем Volvo в июне 2018 года, получив 8,2% акций компании. Причём следом китайская компания приобрела 10% акций основного конкурента Volvo — немецкой компании Daimler.

Geely инвестировала в Volvo 400 миллионов евро в виде облигаций с нулевым купоном и сроком погашения до 2024 года.

Ранее шведская ежедневная газета SvD сообщила, что покупка облигации позволит заемщику сделать выбор в пользу конвертации его ценных бумаг в акции Volvo через три года. Якобы это был первый признак того, что Geely может отказаться от своего владения.

Читайте также: Холдинг Tawazun планирует инвестировать в развитие Aurus — Минпромторг РФ