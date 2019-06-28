Москва, , 15:45 — REGNUM

В последнюю торговую сессию этого месяца (июня) рубль получит поддержку на ожиданиях грядущих переговоров в стране восходящего солнца, которые пройдут в рамках саммита G20, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Основой укрепления российской валюты являются запланированные двухсторонние встречи глав США, Китая и России. Инвесторы, не взирая на окончание налогового периода в РФ, продолжают с надеждой смотреть в сторону рубля», — отметил эксперт.

Также дополнительным фактором укрепления российской валюты является рост котировок нефти марки Brent, которая перешла отметку в $65 за баррель.

«Учитывая фактор достаточно позитивных заявлений со стороны политиков о готовности договариваться и вести диалог с партнерами, рынок 28 июня приготовился оценивать риторику глав стран на саммите «Большой двадцатки». Тем самым валютная пара USDRUB сегодня будет находиться в диапазоне 62,70−63,10», — полагает Будаев.

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