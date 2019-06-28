Сеул, , 16:08 — REGNUM

К 2022 году правительство Южной Кореи планирует сократить объем выбросов мелкодисперсных частиц и аммиака в сельской местности на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, правительство страны намерено сократить объем выбросов мелкодисперсных частиц с 20 тыс. тонн в 2016 году до 14 тыс. тонн в 2022 году, а также объем аммиака с 237 тыс. тонн до 166 тыс. тонн за тот же период.

Согласно данным специалистов из Национального института экологических исследований, в 2016 году объем мелкодисперсных частиц, образовавшихся в сельских хозяйствах и животноводческих фермах, составил 23 300 тонн или 5,8% от общего объема выбросов.

Для того чтобы добиться сокращения объема мелкодисперсных частиц в воздухе, правительство страны будет пресекать незаконное сжигание биоудобрений, а также содействовать сокращению выбросов дизельных тракторов и комбайнов, которые используются в сельской местности.

«Сельскохозяйственный сектор оказался в слепой зоне во время проведения мер по снижению уровня мелкой пыли в воздухе. Мы постараемся сократить объем мелкодисперсных частиц в воздухе на 30%, чтобы защитить здоровье фермеров», — сообщили представители министерства.