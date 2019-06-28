Москва, , 15:15 — REGNUM

Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun из Объединённых Арабских Эмиратов планирует вложить средства в проект по продвижению российского бренда люксовых автомобилей Aurus. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Аль Нахайяном.

По словам Мантурова, в ближайшее время Tawazun планирует перейти к участию в проекте и осуществлению инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года было подписано соглашение о продаже доли в компании ООО «Аурус» холдингу Tawazun.

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