Салехард, , 15:02 — REGNUM

На Ямале доля расходов по оплате коммунальных услуг от полного тарифа в среднем по автономному округу составляет в среднем 31,7%. Из бюджета ЯНАО доплачивается ресурсоснабжающим организациям за каждого человека в среднем более 2 тысяч рублей в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В отдалённых населённых пунктах сумма доплаты выше. В селе Гыда, например, доплачивается до полной стоимости более 22 тысяч рублей в месяц за одного человека.

Ежегодное изменение стоимости коммунальных ресурсов предстоит с 1 июля 2019 года. В среднем по ЯНАО повышение составит 2% к ныне действующим тарифам. Увеличение платы за ЖКУ составит примерно 43 рубля на человека в месяц. Речь идёт о тарифах на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроэнергию и газ. А вот за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ямальцы будут платить в прежнем размере — 150 рублей с человека.

В правительстве ЯНАО напоминают, что адресной поддержкой по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут воспользоваться ямальские семьи, плата за ЖКУ у которых превышает 15% от совокупного дохода семьи. Кроме того, предусмотрены меры социальной поддержки льготных категорий граждан, которым выплачивается компенсация оплаты ЖКУ в размере от 50% до 100%.