Сеул, , 15:01 — REGNUM

В 2020 году правительство Южной Кореи планирует увеличить объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на 2,9%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, правительство страны планирует увеличить объем инвестиций до 16,9 трлн вон (~$14,61 млрд), что на 2,9% больше, чем в текущем году.

Известно, что объем инвестиций в такие отрасли, как полупроводники, автомобили и здоровье составит 1,48 трлн вон (~$1,28 млрд), а на фундаментальные исследования будет выделено — 1,97 трлн вон (~$1,7 млрд).

Кроме того, объем инвестиций в полупроводники увеличится на 88,3%, до 145 млрд вон (~$125,4 млн), в автомобили — на 40,3%, до 212,8 млрд вон (~$97,5 млн), в здоровье — на 8,2%, до 1,12 трлн вон (~$969 млн). Объем инвестиций в сети 5G (разработку контента, устройств) увеличится на 15,2%, до 186,2 млрд вон (~$161,04 млн).

Также на проекты по сокращению уровня мелкодисперсных частиц в воздухе будет выделено 145,1 млрд вон (~$125,49 млн), на проекты направленных на улучшение качества жизни — 83,6 млрд вон (~$72,3 млн), на проекты по созданию рабочих мест — 1,23 трлн вон (~$1,06 млрд).