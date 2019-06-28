Москва, , 14:44 — REGNUM

Введение системы контроля за расходами населения России — спорная инициатива. Дело в том, что современные, в том числе цифровые, технологии позволяют фискальным органам собирать максимум возможной информации о людях. При этом обработать ее контролирующие органы не в состоянии, заявил корреспонденту ИА REGNUM член совета московского отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий Несветов.

Данный аспект — только техническая часть вопроса. Существует и концептуальный момент подобных инициатив. Заключается он в том, что введение тотального контроля — контрпродуктивно. Потому что тотального контроля не бывает — это иллюзия.

«Более того, я не считаю правильным контролировать расходы граждан, когда не отслеживаются в полной мере расходы представителей государственного аппарата. Одна из ключевых проблем экономики России — коррупция.

Соответственно, нужно контролировать расходы тех, кто может быть потенциальным субъектом коррупции, прежде всего, в госструктурах. Хотя некий законодательный контроль для предотвращения коррупции и установлен, серьёзных результатов он не приносит, если говорить о проблеме системно», — отметил эксперт.

В то же время введение системного контроля доходов и расходов физлиц вряд ли поможет бороться с теневой экономикой. Связано это с тем, что репрессивные механизмы не решают проблему. Для того чтобы вывести субъекты экономической деятельности из тени, их нужно стимулировать, а не пугать.

Например, необходимо серьезно пересматривать налоговую систему, в том числе и для малого бизнеса. Ведь именно микробизнес, по оценкам Росстата, в значительной степени находится в тени.

Никто не хочет обходить закон без лишней необходимости, поэтому если сделать системы налогообложения и контроля сбалансированными, то с теневой экономикой можно справиться легко и быстро. Важно, чтобы субъектам экономической деятельности было бы выгоднее платить различные налоги и сборы, чем уклоняться от них.

«Для бизнеса введение системы контроля за расходами населения — очередное «закручивание гаек» и фискальный нажим. Подобное усиление контрольных механизмов отрицательно сказывается на бизнес-атмосфере, а в итоге ни к росту экономики, ни к торжеству справедливости эти меры не приведут», — считает Несветов.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. В МЭР эту идею опровергают.

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